Акционеры завода "Изумруд" жалуются на срыв гособоронзаказа на "верх"

Вот что написала Виктория Дегалова в своем официальном письме высшим руководителям государства, которые отвечают за обороноспособность страны (В. Путину, Д. Медведеву, Д. Рогозину, С. Шойгу): «АО «Изумруд» 2015 год ознаменовало убытками в сумме более 9 млн рублей. Предприятие не выполнило государственный оборонный заказ 2015 года (он выполнен от силы наполовину), существует вполне реальная угроза того, что и в 2016 году гособоронзаказ 2015 года вновь может быть сорван. Гособоронзаказ, выполняемый АО «Изумруд», - изготовление РЛС (изделий) для нужд ВМФ России. Однако на сегодняшний момент имеются ряд признаков, которые показывают: гособоронзаказ 2015 года может быть не выполнен и в дальнейшем, что приведет к снижению обороноспособности ВМФ РФ. Так, например, конструкторская документация на доработанное основное изделие не утверждена, типовые испытания изделия не проведены, не оформлено решение с ДОГОЗом (департамент по обеспечению гособоронзаказа министерства обороны РФ), не проведены межведомственные испытания, конструкторской документации изделия не присвоена литера, нет разрешения на применение иностранных комплектующих. А значит, опять имеется угроза срыва гособоронзаказа по основному изделию. Кроме того, должны быть проведены квалификационные испытания по подтверждению технологии изготовления изделия, наличия оборудования, кадров и техдокументации для серийного производства…»