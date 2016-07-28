Дума Владивостока: 15 лет для горожан

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга ВОРОЖБИТ констатирует одно из главных достижений: во Владивостоке дети обеспечены местами в детских садах. В новых муниципальных дошкольных учреждениях хорошая материальная база, красивые детские площадки, так что частным детсадам с ними тяжело конкурировать. Владивосток идет к тому, чтобы действительно стать культурной столицей России. В городе проходят Восточный экономический форум, фестиваль «Меридианы Тихого», V-Rox, которые способствуют его развитию, а также привлечению дополнительных доходов в бюджет. Продолжается работа по обеспечению многодетных семей земельными участками для последующего строительства. Участники программы встают в очередь, и выделение производится в соответствии с формированием и подготовкой участков к выдаче. В городе более 2000 семей уже получили земельные участки, из которых четвертая часть находится в районе бухты Лазурной. Ведутся проектные работы, здесь необходимо построить 26 дорог (грунтовое покрытие и асфальт), полностью сделать ливневку и водоотведение, канализацию.