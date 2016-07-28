Упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов

Правила пограничного режима не применяются к судну под флагом иностранного государства, перевозящему пассажиров-туристов в целях посещений согласно расписанию одного или нескольких портов и (или) пунктов, и имеющему разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма, к пассажирам и к членам экипажа данного судна в случае захода в порты и (или) пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный округ, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.