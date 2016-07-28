zr.media
ГлавноеВсе новости

Упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов

28 июля 2016, 14:15
Данная мера касается и Владивостока
Сюжет
Туризм

Иностранным судам, совершающим познавательные круизные путешествия, упрощен режим входа в российские порты. Соответствующая норма прописана в Федеральном законе № 253-ФЗ от 3 июля 2016 г . "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации", подготовленный с Минтрансом совместно с Минвостокразвития и Минкультуры, а также Комитетом по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

Для подготовки закона Минвостокразвития России были проведены неоднократные встречи с представителями круизного бизнеса, осуществлен сбор предложений от органов власти Дальневосточных регионов. Вопрос о развитии круизного туризма также обсуждался на I Восточном экономическом форуме , а также в Санкт-Петербурге на форуме «Водный туризм».

«Новые правила регулирования круизной деятельности отменяют необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, и устанавливают принцип "одного окна" при получении разрешения на проведение круизов, что увеличит количество круизных маршрутов и число туристов», - отметили в Минвостокразвития России.

Правила пограничного режима не применяются к судну под флагом иностранного государства, перевозящему пассажиров-туристов в целях посещений согласно расписанию одного или нескольких портов и (или) пунктов, и имеющему разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма, к пассажирам и к членам экипажа данного судна в случае захода в порты и (или) пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный округ, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.

В Министерстве также отметили, что ранее правовое регулирование согласования круизных маршрутов осуществлялось на основании правил, утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июля 1991 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Новороссийский морской торговый порт#Новороссийский порт#Судно#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Свободный порт#Порт#Буровое судно#Контейнерное судно#Порты#Грузооборот портов#Начальник линейного пункта полиции речного порта Сургута#Развитие туризма#Приморский торговый порт#Махачкалинский порт#Махачкалинский морской торговый порт#Порт Новороссийск#Туризм#Порт Высоцкий#В России#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56