Ввод жилья в Приморье снизился на четверть

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства, введены жилые дома общей площадью 174.1 тыс. м2, на 9% меньше января-июня 2015 года, из них индивидуальными застройщиками построено 88.6 тыс. м2 жилья (51% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-июнем прошлого года снизился на 24%.