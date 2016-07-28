Ввод жилья в Приморье снизился на четверть

В январе-июне 2016 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 12.7 млрд. рублей, что, по данным Примстата, на 5% меньше января-июня 2015 года.
Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства, введены жилые дома общей площадью 174.1 тыс. м2, на 9% меньше января-июня 2015 года, из них индивидуальными застройщиками построено 88.6 тыс. м2 жилья (51% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-июнем прошлого года снизился на 24%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.