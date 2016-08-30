Накопительная пенсия не пропадет

«Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям. Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда необходимо отнеситесь максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что если человек меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается инвестиционного дохода от накоплений. Таким образом, ему это невыгодно», - поясняет Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю.