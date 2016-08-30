У самолета, летевшего из Владивостока в Москву, оказался неисправен генератор двигателя

Самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Москва, после обнаружения неисправности генератора одного из двигателей, совершил посадку в ближайшем аэропорту по карте полета в 13:18 московского времени. На борту находились 88 пассажиров и 10 членов экипажа. На ночь они были размещены в гостиницах Братска.