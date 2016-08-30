zr.media
ГлавноеВсе новости

У самолета, летевшего из Владивостока в Москву, оказался неисправен генератор двигателя

30 августа 2016, 11:19
"Боинг" авиакомпании" "ВИМ-Авиа" совершил экстренную посадку в Братске

«Боинг» авиакомпании» «ВИМ-Авиа» совершил экстренную посадку в Братске

Пассажиры «Боинга-757» авиакомпании «ВИМ-Авиа», совершившего в понедельник вечером экстренную посадку в аэропорту Братска (Иркутская область), сегодня утром вылетели в Московский аэропорт «Домодедово» на резервном самолете.

Самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Москва, после обнаружения неисправности генератора одного из двигателей, совершил посадку в ближайшем аэропорту по карте полета в 13:18 московского времени. На борту находились 88 пассажиров и 10 членов экипажа. На ночь они были размещены в гостиницах Братска.

«ВИМ-Авиа» направила в Братск резервный борт. В 1:45 московского времени 30 августа резервный самолет вылетел в Москву с пассажирами прерванного рейса.

Неисправность основного «Боинга» была устранена на месте. В 04:22 московского времени он также вылетел в Москву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

#Новости#Арт Авиа#ЧП#ТЗК-Авиа#Финанс-авиа#Владивосток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56