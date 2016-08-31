Партии идут на выборы в Приморье с пустыми карманами

Компенсировать нехватку средств на агитацию партии и их кандидаты зачастую пытаются способами «на грани фола» - так, коммунист Артем САМСОНОВ предложил автолюбителям Владивостока клеить на свой транспорт наклейки с призывом голосовать за него. Добавим, что независимо от наличия денег в избирательном фонде всем участникам выборов гарантирован определенный объем бесплатного эфирного времени и печатной площадки в государственных СМИ. Но воспользоваться этой опцией спешат далеко не все: в первых партийных дебатах на одном из местных телеканалов принял участие только представитель «Партии роста», а в дискуссии среди претендентов на депутатство по округу №62 приняли участие только четверо из восьми зарегистрированных кандидатов.