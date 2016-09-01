"Дальспецстрой" готовит новоселья

Главная задача в реализации этого проекта была не просто обеспечить крышей над головой военнослужащих округа, а еще и ограничить людей от лишних бытовых забот. Мне кажется, со своей задачей мы справились и справляемся. Более того, в Снеговой пади кроме жилья нами были построены и социально-значимые объекты: три детских сада, взрослая и детская поликлиники, две школы. Важность этих объектов для новоселов, надо понимать, огромна.