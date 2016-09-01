Кто старое помянет, тому и на выборы идти

Традиционно призывает к смене политического курса в стране, считая это необходимым условием изменения экономической политики, партия «Яблоко». Причем после возвращения Григория ЯВЛИНСКОГО к активной политической деятельности риторика «яблочников» стала даже жестче: достаточно сказать, что не все в партии согласны с принадлежностью Крыма к России. Действующий на том же электоральном поле ПАРНАС де-факто не ведет кампанию в Приморье - в региональной группе кандидатов в Госдуму, а возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом ТИТОВЫМ «Партия роста» больше сосредоточена на экономической повестке. В свою очередь, «Российская партия пенсионеров за справедливость», в рядах которой немало бывших депутатов краевого и городского парламентов, в агитматериалах напоминает о былых успехах своих членов, а также критикует подход правительства к пенсионной реформе.