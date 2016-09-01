На финишную прямую в Приморье выходит единственная крупная избирательная кампания муниципального уровня

Поскольку выборы в большинстве муниципалитетов теперь не дают каких-либо льгот победившим в них партиям, число кандидатов с партбилетами оказалось заметно ниже, чем в 2015 году. В частности, «ЕР» закрыла все округа, кроме одного – там победитель праймериз снялся с выборов в связи с наличием у него трех судимостей. «Партия дела» выдвинула кандидатов по пяти округам, а ЛДПР - по четырем.