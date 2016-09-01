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На финишную прямую в Приморье выходит единственная крупная избирательная кампания муниципального уровня

1 сентября 2016, 18:29
Это досрочные выборы депутатов думы Спасского района Приморья
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Выборы

Это досрочные выборы депутатов думы Спасского района Приморья. На 15 мест в районной думе изначально претендовало 62 человека. К середине августа практически все они были зарегистрированы территориальной избирательной комиссией в качестве кандидатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Поскольку выборы в большинстве муниципалитетов теперь не дают каких-либо льгот победившим в них партиям, число кандидатов с партбилетами оказалось заметно ниже, чем в 2015 году. В частности, «ЕР» закрыла все округа, кроме одного – там победитель праймериз снялся с выборов в связи с наличием у него трех судимостей. «Партия дела» выдвинула кандидатов по пяти округам, а ЛДПР - по четырем.

Добавим, что остальные участники кампании являются самовыдвиженцами. При этом блокирующий пакет голосов в новой думе может получить «Спасскцемент»: его представители выдвинуты по шести округам как самовыдвиженцы и по одному округу - от «ЕР». Среди остальных самовыдвиженцев можно выделить главу Прохорского поселения Вадима ПРОХОРОВА, год назад принимавшего участие в выборах под брендом «Родины».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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