Почта России начала подписку изданий на 2017 год

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года, заверили в приморском филиале Почты России. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15% до 30%. В этот список входят газета «Золотой Рог» и другие журналы Издательской компании «Золотой Рог». Как отметили в пресс-службе Почты России, сегодня список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.