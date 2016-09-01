Приморье стабильно тонет, но приморцы упорно не страхуются

Глава НССО сообщил, что в настоящее время союз готовит предложения по модели реализации законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, находящегося на рассмотрении Госдумы. В результате этой деятельности граждане России могут получить невысокое по стоимости страхование на случай ЧС: по подсчетам экспертов, цена страхового полиса составит порядка 360 рублей, при этом владельцы жилья получают государственные гарантии выплат при наступлении ЧС. «Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, вошла в цивилизованное русло - осуществлялась в рамках института страхования и была закреплена законодательно», - подчеркнул глава НССО.