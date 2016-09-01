В Приморье может появиться новый автозавод

«Раньше мы торговали готовыми машинами, которые приходили из Южной Кореи. Сейчас в связи с курсом доллара надо удешевляться. Будем получать полуфабрикат, дооборудовать. В итоге он будет состоять на 20% из российской сборки», - сообщил журналистам на ВЭФ директор компании Денис ДЕНИСЕНКО.