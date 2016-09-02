Аэропорт Владивосток перейдет под управление иностранной компании

Сделка по продаже управляющих компаний аэропорта Владивосток может быть закрыта уже в этом году. «Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами. Документы полностью финализированы к сделке, закрытие сделки планируется в самое ближайшее время», - сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).