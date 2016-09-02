Россия рассчитывает на вхождение Южной Кореи в проект железной дороги "Хасан - Раджин"

Досье «Золотого Рога»: К 2014 году РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан - Раджин (Наджин) (Россия - КНДР) и порт Раджин (КНДР). Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако в феврале стало известно, что Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракеты со спутником. Южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием «РасонКонТранс», которое учреждено с участием ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею.