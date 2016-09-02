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Россия рассчитывает на вхождение Южной Кореи в проект железной дороги "Хасан - Раджин"

2 сентября 2016, 21:53
Министр Александр Галушка считает санкции тупиковым направлением
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Уголь

Министр Александр Галушка считает санкции тупиковым направлением

Россия рассчитывает на участие Южной Кореи в железнодорожном проекте «Хасан - Раджин», который ранее был реализован с участием КНДР. «Все, что реализуется (в рамках проекта - газета «Золотой Рог»), сделано без участия Южной Кореи. Притом, что с самого начала и на сегодняшний день позиция России остается неизменной: участвуйте в этом проекте. Мы приглашаем южнокорейские компании в нем участвовать», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА журналистам на площадке Восточного экономического форума.

Министр напомнил, что Россия изначально предлагала рассматривать логистический проект как трехсторонний и приглашала Южную Корею участвовать в проекте.

«При этом Россия уважает мнение Республики Корея об отказе от участия в проекте. Отмечу одну вещь в этой связи: история показывает, что никогда и нигде санкции не приводили к тому результату, ради которого они вводились. На мой взгляд, если это понять, можно сделать рациональный вывод о том, что развитие связей и торгово-экономических отношений являются важнейшим фактором стабильности Корейского полуострова», - сказал Александр Галушка.

Напомним, что отношения между Южной и Северной Кореей в очередной раз обострились из-за запуска баллистических ракет КНДР.

Досье «Золотого Рога»: К 2014 году РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан - Раджин (Наджин) (Россия - КНДР) и порт Раджин (КНДР). Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако в феврале стало известно, что Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракеты со спутником. Южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием «РасонКонТранс», которое учреждено с участием ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

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