zr.media
ГлавноеВсе новости

Российская армия может вернуться в Камрань

2 сентября 2016, 11:40
Бывший главком ВВС России генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН рассказал о восстановлении советского военного аэродрома в Камрани
Сюжет
В России

Бывший главком ВВС России генерал армии Петр ДЕЙНЕКИН в недавнем интервью рассказал о восстановлении советского военного аэродрома в Камрани (Вьетнам). Ранее руководство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) сообщило, что не против возвращения России, закрывшей военную базу в 2002 году, пишут информагентства.

Приход русских в Юго-Восточную Азию заставит еще больше нервничать наших американских партнеров. Главнокомандующий Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе генерал Винсент БРУКС уже потребовал от властей Вьетнама не пускать русские бомбардировщики на дозаправку в Камрань. С 2014 г. военная техника РФ получила право ремонтироваться и заправляться на бывшей советской базе. На требование американцев Вьетнам ответил приглашением России открыть базу, сославшись на многолетнее сотрудничество и потребность в балансе сил в регионе.

А по оценкам индийских военных экспертов, открытие военной базы в Камрани создаст баланс и стабильность. Военный аналитик фонда «Обсервер» доктор Раджасвари РАДЖАГОПАЛАН сообщила, что русская военная база позволит разрядить ситуацию в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Ливийская национальная армия#Правительство России#Посол Сирии в России Риад Хаддад#Единая Россия#Кубок России по мини-футболу#Россия#Установка СПГ Россия#Шельф России#Моторное масло Россия#Санкции против России#Глава МЧС России#Цены на бензин Россия#Банк России#Доходы России#Полимеры России 2017#Переговоры с Россией#ГУ МЧС России по ХМАО - Югре#ВВП России#России#АРМ#Армия#День России#Союз нефтегазопромышленников России#Вьетнам#Россия в Арктике#Россия Иран#ФАС России#Газовая промышленность в России#Федерация автовладельцев России#Газ России &ndash; 2015#Россия Арктика#Россия Казахстан#Коммунисты России#Россия - Китай#Нефтехимиеское производство в России#Освоение шельфа России и СНГ - 2016#УМВД России по ХМАО-Югре#Россия Бахрейн#Юг России#Экспорт нефти Россия#Э.ОН Россия#Сокращение Россия#Окружной Пенсионный фонд России по ХМАО-Югре#Добыча нефти России#Энел Россия#Россия - Япония#Куба и Россия#Энергодиалог Россия - ОПЕК#Нефтехимия Россия#Россия экспорт#Производство бензина россия#Нефтегазовый сектор России#Мисс Россия - 2019#Миссия МВФ в Россию#Китай - Россия#Россия-ОПЕК#Движение "Новая Россия"#Выборы 2016 Россия#Уилбур Росс#Специфика АРМ в нефтегазовой отрасли#Союз нефтепромышленников России#Нефтехимическое производство в России#Экономика России#Россиия#ТНК Вьетнам#Справедливая Россия#Банка России#Почта России#Нефтехимия России и СНГ#Энергетическая стратегия России#Президент России#Добыча нефти в России#Алжир Россия#Сотрудничество России и Китая#Добыча России#Минюст России#Преимущества АРМ в нефтегазовой отрасли#В России#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56