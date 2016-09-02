Российская армия может вернуться в Камрань

Приход русских в Юго-Восточную Азию заставит еще больше нервничать наших американских партнеров. Главнокомандующий Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе генерал Винсент БРУКС уже потребовал от властей Вьетнама не пускать русские бомбардировщики на дозаправку в Камрань. С 2014 г. военная техника РФ получила право ремонтироваться и заправляться на бывшей советской базе. На требование американцев Вьетнам ответил приглашением России открыть базу, сославшись на многолетнее сотрудничество и потребность в балансе сил в регионе.