В Приморье построят металлургический комбинат

Сечин обратил внимание на то, что сварка малоразмерных листов стали в процессе судостроения "категорически плохо влияет на себестоимость производства судов — это удорожание в размере до 50% в цене корпуса и до 10% в целом по готовому изделию". "Десять процентов на рынке — это очень серьезный задел, который снижает конкурентоспособность", — отметил Сечин.