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В Приморье построят металлургический комбинат

2 сентября 2016, 08:05
Уже даже выбрано место для будущей стройки

Нефтяная компания "Роснефть" предлагает построить металлопроизводящий и металлообрабатывающий комплекс, продукция которого будет использоваться на судостроительном комплексе "Звезда", сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании по судостроению, которое проводит президент России Владимир Путин на площадке судокомплекса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе совещания российский президент предложил обсудить вопрос поставок металлопроката на предприятие. Он напомнил, что объем металлообработки на "Звезде" составит около 330 тысяч тонн в год, пишут РИА "Новости".

"Очень важно, чтобы такой большой спрос покрывался, прежде всего, российскими металлургами. Вместе с тем эти поставки должны быть экономически целесообразными. Необходимо учитывать плечо доставки и другие логистические особенности", — сказал Путин. Он напомнил, что профильным министерствам было поручено проработать этот вопрос.

Докладывая президенту РФ о подготовленных на эту тему предложениях, Сечин заявил: "Мы предлагаем построить металлообрабатывающий и металлопроизводящий комплекс в непосредственной близости от верфи". По словам Сечина, уже отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 километров от судостроительного комплекса "Звезда", рядом с перевалочным комплексом.

"Предложение согласовано с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Соответствующее обращение мы подготовили. Нам необходима небольшая помощь по оформлению этой земли — участка площадью около 400 гектаров", — сообщил Сечин.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетил судостроительный комплекс Звезда во Владивостоке

Он пояснил, что подготовленное предложение состоит в том, чтобы закупить сталепрокатный комплекс. "Мы уже поиск такого комплекса проводим, есть уже различные варианты для приобретения, с последующим прокатом стального листа необходимого формата именно здесь", — добавил руководитель нефтяной компании.

Сечин обратил внимание на то, что сварка малоразмерных листов стали в процессе судостроения "категорически плохо влияет на себестоимость производства судов — это удорожание в размере до 50% в цене корпуса и до 10% в целом по готовому изделию". "Десять процентов на рынке — это очень серьезный задел, который снижает конкурентоспособность", — отметил Сечин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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