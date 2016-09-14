Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя

Первоначально путешествие на Восток (1890-1891 гг.) будущего российского императора Николая II планировалось как морская кругосветка, с посещением не только Владивостока, но также Алеутских островов, Аляски. Всё перечеркнул инцидент в Японии (г.Оцу), когда один из полицейских нанёс цесаревичу удар саблей по голове, к счастью, рана оказалась не смертельной. Но программа дальнейшего маршрута была изменена.