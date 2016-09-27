Органы власти в Приморье не только изменятся персонально, но и омолодятся

Избрание нового созыва краевого парламента и депутатов Госдумы включило кадровые «лифты» сразу по нескольким направлениям. Во-первых, два краевых депутата и более пяти муниципальных поднимутся на одну властную ступень вверх, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Кроме того, продолжение получит заложенный еще 10 лет назад тренд, когда тон в новом созыве краевого парламента задают заместители главы региона. Найди себе замену Возвращение одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы потребовало от «Единой России» выдвижения на этих округах сильных фигур. 18 сентября Сергея СОПЧУКА, Владимира НОВИКОВА и Викторию НИКОЛАЕВУ успешно отправили на Охотный ряд, но автоматически возник вопрос о том, кто займет их место во властных структурах Приморья. Сергей Сопчук, будучи депутатом ЗС прежнего созыва по одномандатному округу, руководил фракцией «ЕР» в краевом парламенте. На выборах-2016 он, помимо Госдумы, выдвинулся в составе списка в Законодательное Собрание, однако это выдвижение было чисто техническим. Высокий рейтинг Сопчука на его округе позволил без проблем пройти в ЗС ПК экс-главе Октябрьского района Сергею КУЗЬМЕНКО, а мандат по списку достался директору сельхозпредприятия из Ханкайского района Эдуарду ЦОЮ. Кстати, у последнего уже есть опыт депутатской работы в местной думе, а солидный финансовый ресурс, как полагают многие, позволит ему эффективно решать проблемы избирателей в качестве краевого депутата. А вот пост руководителя крупнейшей в краевом парламенте фракции Сергей Сопчук передаст совсем другому депутату. Этот вопрос предполагалось решить вчера, 26 сентября, на первом организационном заседании фракции «ЕР». Оставит свой пост и бессменный (с 2001 года) глава Артемовского городского округа Владимир Новиков, избранный в Госдуму по округу №63. В качестве его вероятных преемников называются вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО, в прошлом представлявший Артем в Законодательном Собрании, и первый зам главы АГО Александр АВДЕЕВ. - Действующее законодательство предусматривает конкурсный отбор на должность главы. Комиссия определит круг лиц, наиболее пригодных для управления Артемовским городским округом. Такой «круг лиц» в городе есть. Думаю, что это не только люди из моей команды, но и те, кто включен в кадровый резерв губернатора. Но в любом случае это будет профессионал, - прокомментировал перспективы смены власти в городе Владимир Новиков сразу после выборов. Добавим, что бывший спикер думы Артема Вячеслав КВОН, который мог бы считаться претендентом на пост главы города, в августе был «переведен на работу» в Спасск-Дальний, став там новым мэром. Стоит учитывать, что смена первого лица в Артеме произойдет за год до выборов в муниципальную думу, так что будущему главе города вскоре понадобится и «свое» большинство в этом органе. Сложнее ситуация с Викторией Николаевой: после ее избрания в Госдуму Партизанск может потерять статус «политической вотчины клана Николаевых». В качестве депутата ЗС по округу ее заменит вице-губернатор Приморья Александр ЛОСЬ, а вот кандидат-списочник Владимир ЛЕОНОВ, курирующий социальные программы экс-главы Владивостока, из-за низкого процента «ЕР» в парламент не прошел. Показательно, что результаты партии власти в этой территориальной группе подкосил как раз Партизанск, поэтому компанию Александру Лосю в качестве списочника составит коммунист. Депутаты уступят место… депутатам После Единого дня голосования «повышение в классе» получили не только краевые, но и муниципальные депутаты, в том числе - лидер приморских единороссов Людмила ТАЛАБАЕВА. На выборах в Думу Владивостока, состоявшихся в октябре 2012 года, она шла второй в общей части списка, сразу после главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Теперь освободившийся мандат будет передан одной из территориальных групп партии на тех выборах. - Все будет сделано по закону. Региональный политсовет партии решит, кто из представителей групп получит мандат. Я уверена, что это будет очень заслуженный человек, который очень много сделал для партии. В списке на выборах в городскую думу у нас было очень много уважаемых людей, - прокомментировала ситуацию Людмила Талабаева. Добавим, что групп партсписка «ЕР», которые не получали мандаты после выборов-2012, осталось не так много. Причем некоторые их участники не смогут перейти на работу в гордуму по объективным причинам. Например, Марина ШЕМИЛИНА (группа №15) занимает должность краевого бизнес-омбудсмена, а Эдуард САНДЛЕР (группа №16) недавно был осужден за мошенничество. Зато уже известно, что приморского координатора ЛДПР Андрея АНДРЕЙЧЕНКО в гордуме Владивостока заменит шедший вторым в списке на выборах-2012 предприниматель Александр ВИКДОРОВ. До истечения полномочий действующего созыва думы именно он будет единственным представителем «соколов Жириновского» в здании на Суханова. - Это молодой и активный член нашей партии. Во время избирательной кампании он вместе со мной ходил на дворовые встречи, готовился к депутатству, - охарактеризовал своего преемника Андрей Андрейченко. Добавим, что муниципальным думам Партизанска и Яковлевского района предстоит замена председателей: теперь уже бывшие спикеры Владимир ХМЕЛЕВ и Александр ТЮТЕРЕВ избраны в Законодательное Собрание по списку КПРФ. Вакансия образуется и в думе Михайловского района, которую покидает секретарь местного политсовета «ЕР» Джони АВДОИ. А в Черниговском районе придется выбирать нового главу Дмитриевского сельского поселения взамен Бориса САМОЙЛЕНКО, прошедшего в ЗС ПК по списку ЛДПР. Как уже говорилось выше, в новый созыв ЗС ПК избран вице-губернатор Приморья Александр Лось, с 2012 года отвечавший в администрации края за координацию работы с правоохранительными органами. Сменит исполнительную власть на законодательную и другой зам губернатора - Александр РОЛИК, курировавший внутреннюю политику, взаимодействие с ЗС ПК и крайизбиркомом, а также с органами местного самоуправления. Таким образом, выборы-2016 приведут к очередной масштабной ротации вице-губернаторского корпуса. Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.