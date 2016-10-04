Почему на выборах-2016 протест ушел из Владивостока в небольшие города

Судьбу выборов в Законодательное Собрание Приморья вновь решили Уссурийск, Находка и Артем. Такой вывод можно сделать, проанализировав итоги голосования по муниципальным образованиям: именно в трех перечисленных городах «Единая Россия» получила высокий процент при высокой явке, в то время как владивостокцы к выбору нового парламента отнеслись, в общем-то, безразлично, пишет Деловая газета "Золотой Рог". «Рассерженные горожане» теперь живут вдали от краевого центра: в большинстве городов Приморья с населением меньше 100 тысяч человек «Единая Россия» или уступила первое место конкурентам, или победила с символическим преимуществом. Лениво-лояльный Владивосток Анализ голосования на выборах депутатов ЗС ПК 18 сентября 2016 года показывает, что Владивосток, где на выборах-2011 «Единая Россия» проиграла всем парламентским партиям, на этот раз повел себя весьма лояльно. Единороссы получили наибольший процент по спискам и проиграли коммунистам всего два округа вместо четырех. При этом в Первомайском и Ленинском районах Владивостока «ЕР» победила с отрывом в 2-4% от КПРФ, а в Первореченском, Фрунзенском и Советском районах отрыв партии власти оказался в пределах 10%. Идущая третьей ЛДПР в среднем по городу получила чуть менее 20% поддержки. Отметим, что такие результаты получены партиями на фоне достаточно низкой явки, которая в большинстве районов города не дотянула и до 30%. Особенностью кампании-2016 во Владивостоке стало почти полное отсутствие в ней «фактора ПУШКАРЕВА»: по понятным причинам мэр приморской столицы не участвовал в выборах лично и не мог поддержать кого-либо из кандидатов. По неофициальным данным, руководство города выбрало тактику невмешательства, предоставив кандидатам вести кампанию в меру их сил и возможностей. В итоге по партсписку «ЕР» в Заксобрание от Владивостока не прошел никто, а победивших в округах Дмитрия НОВИКОВА, Константина БОГДАНЕНКО, Юрия КОРСАКОВА и Евгения КОСТЮКОВА уж точно нельзя назвать креатурами Игоря Пушкарева. Что касается «Справедливой России», смену лидера которой в Приморье как раз объясняли излишней лояльностью к главе Владивостока, то на выборах-2016 она получила в несколько раз меньше голосов владивостокцев, чем в декабре 2011-го. Можно сказать, что ключевыми городами для победы «Единой России» в масштабах всего края, как и пять лет назад, стали Уссурийск и Находка, где при довольно высокой явке за список партии проголосовали 57% и 45,6% соответственно. Около половины избирателей поддержали «ЕР» и в Артеме, мэр которого Владимир НОВИКОВ избрался депутатом Госдумы. В то же время в Уссурийске и в Находке у кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам №6 (Александр КОСТЕНКО) и №20 (Александр ЛОСЬ) результат на выборах получился ниже, чем у выдвинувшей их партии. Полюса протеста Зато в городах поменьше маятник на выборах-2016 качнулся в сторону оппозиционных настроений. Самыми фрондирующими оказались Арсеньев и Партизанск, где победила КПРФ. Так, в Партизанске за КПРФ отдали голоса 35,7% против 27% у «ЕР». Председатель думы ПГО, которая с 2013 года контролируется коммунистами, Владимир ХМЕЛЕВ избрался в ЗС ПК по списку партии. В Арсеньеве у КПРФ было 31,8% поддержки против 27% у «ЕР», группу списка которой вели глава АГО Александр ДРОНИН и гендиректор «Прогресса» Юрий ДЕНИСЕНКО. Благодаря итогам голосования в городе по округу №14 в ЗС переизбрался коммунист Владимир БЕСПАЛОВ, а председатель думы Яковлевского района Александр ТЮТЕРЕВ получит мандат по списку. Кроме того, Арсеньев стал единственным приморским городом, где кандидат КПРФ в Госдуму по округу №64 Владимир ГРИШУКОВ сумел обойти представителя «ЕР» Викторию НИКОЛАЕВУ - пусть и на скромные 800 голосов. В Лесозаводске «Единая Россия» также не сумела выйти на первое место, уступив около 2% ЛДПР. В одномандатном округе №16 на выборах в ЗС ПК, куда входит Лесозаводск, победил представитель «соколов Жириновского» Евгений ТКАЧЕНКО. Кстати, в соседнем Кировском районе отставание ЛДПР от «ЕР» составило 1,7%. Очевидно, что на всех перечисленных территориях оппозиционные партии сумело развить свой успех по сравнению с 2011 годом: тогда Партизанск остался за КПРФ с минимальным преимуществом, зато в Арсеньеве и Лесозаводске победила «Единая Россия». Еще в нескольких городах и районах партия власти и коммунисты показали примерно одинаковый результат. В Большом Камне «ЕР» опередила «красных» на 2% (аналогичная ситуация была в 2011 году, но разрыв тогда был еще меньше), а в Дальнегорске - всего на 1,5%. В соседнем с Дальнегорском Кавалеровском районе у КПРФ и «ЕР» оказалось почти одинаковое количество голосов. Наконец, проблемным для партии власти стал Пожарский район, где единороссы оторвались от коммунистов на 2%. - Я бы не назвал голосование в малых городах протестным - скорее, речь идет о более высокой активности электората оппозиционных партий. Эти территории всегда были склонны голосовать за оппозицию, - считает политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС. - При этом говорить о единой тенденции для всех городов нельзя, в каждом конкретном случае у таких результатов есть своя причина. Совпадение или нет, но уверенно «Единая Россия» смогла победить в малых городах, где высока доля военных и их семей - Фокино и Дальнереченске. А в «кризисных» Спасске-Дальнем и Спасском районе результат «ЕР» почти не отличается от среднего по краю. Если же взглянуть на карту Приморья, то получится, что основные «сюрпризы» и неудачи партии власти в последние годы случались в муниципальных образованиях в самом центре Приморья. Условный «протестный пояс» протянулся от Лесозаводска до Дальнегорска, а на юге полюсами протеста стали Партизанский городской округ и Большой камень. Кстати, необходимость поработать над ошибками в некоторых муниципалитетах ранее признала секретарь ПРО «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА. Отметим, что практически во всех «нелояльных» городах в последние годы имел место конфликт муниципальных властей с краевыми. А главу Большого Камня Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО в июне и вовсе исключили из «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии». С другой стороны, в Находке и Уссурийске, где смена первых лиц также прошла не очень гладко, «ЕР» вновь показала хороший результат. Мэры не виноваты В масштабе всей страны неубедительные результаты выборов в отдельно взятом регионе часто становятся поводом для досрочной отставки губернатора. Но на муниципальном уровне в Приморье аналогичный принцип, похоже, не сработает. Во всяком случае, не сейчас. - На выборах в небольших городах особенно важен персональный фактор, а именно - известность лиц, чьи фамилии избиратель видит в бюллетене, и способность выстроить эффективную коммуникацию с людьми, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Однако я не думаю, что итоги голосования в городах, где «ЕР» получила невысокий процент, приведут к каким-либо кадровым последствиям. Это не поражение глав, а неправильно выстроенная партией избирательная кампания. Вероятнее всего, главы тех приморских городов, что стали на выборах-2016 «полюсами протеста», вскоре сменятся сами собой - просто потому, что в 2017 году в Арсеньеве, Большом Камне и Дальнегорске состоятся перевыборы муниципальных дум, после которых «первые лица» будут определены на конкурсной основе. Срок полномочий глав Арсеньева и Большого Камня также истекает в будущем году, а полномочия мэров Дальнегорска и Лесозаводска - в 2018 году. В заключение добавим, что избиратели в приморской глубинке разочаровываются не только в провластных кандидатах. Если взглянуть на итоги голосования 18 сентября в Яковлевском и Анучинском районах, где КПРФ не так давно одерживала громкие победы и брала власть в свои руки, то теперь в обоих муниципалитетах компартия собрала вдвое меньше голосов, чем «Единая Россия». Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.