"Луч-Энергия" получил очередной транш на зарплату

Из краевого бюджета футбольному выделяют еще 35 млн рублей
ФК «Луч-Энергия», уже почти год остающийся без титульного спонсора после отказа энергетиков, в ближайшее время получит очередной транш из краевого бюджета в размере 35 млн рублей.
Напомним, что в сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы, но после того как администрация Приморья выделила средства на погашение текущей задолженности, команда выиграла несколько матчей, в том числе принципиальное дерби в Хабаровске.
Сейчас руководство края активно ищет нового спонсора большого футбола.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Луч-Энергия».