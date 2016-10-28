"Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"

- К сожалению, не смогли довести дело до конца. Мы играли против хорошей команды и позволили оторваться в первой половине. А когда уже догнали, сил на концовку не хватило. Инициативу отдали в первой половине, и «Иркут» этим воспользовался. Это предрешило исход игры, а не концовка, в которой могло повернуться и в одну, и в другую сторону. До такой концовки не надо было доводить. Но ребята старались, отдали все силы, боролись до конца, претензий к игрокам быть не может.