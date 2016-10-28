В Республике Саха (Якутия) приступили к созданию экологической доктрины территории

- Нам предстоит провести обстоятельный анализ нормативно-правовой базы как федерального, так и регионального и муниципального уровней. По существу, нужно провести ревизию того, что есть и где мы пробуксовываем в вопросах экологии. Мы только начинаем эту работу, но какие-то вопросы для депутатов уже сегодня очевидны. Нужно выходить с инициативой разделить полномочия с Российской Федерацией и вернуть регионам правило «двух ключей» при наделении правом использования природных ресурсов. Нельзя все вопросы решать за регионы из Москвы. Должен соблюдаться баланс экономических и социальных интересов. У нас есть случаи, когда на территории какого-то муниципалитета появляется какая-то компания, начинает что-то копать, а местная власть вообще не в курсе, никак не может повлиять на происходящее. Это, кстати, создает и серьезное напряжение у населения. Многие поколения этих людей живут на этой территории, и именно их потомки будут здесь жить, но что остается им, если богатства этой территории будут осваиваться вахтовым методом людьми, для которых эта земля не является человеческой ценностью? На подобные вопросы нужно иметь справедливые ответы.