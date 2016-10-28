Владимир Миклушевский вошел в ТОП-10 рейтинга эффективных губернаторов в сфере ЖКХ

Рейтинг подготовлен экспертами «Медиалогии». В него вошли 50 из 85 глав регионов, имеющих наиболее яркую активность в сфере ЖКХ. По итогам сентября Владимир Миклушевский занимает 9 место с МедиаИндексом 362,23.