"Адмирал" не смог взломать Великую стену

- Мы плохо вошли в игру. Пропущенный гол на первой минуте немного выбил из колеи, и в дальнейшем мы по большому счету так и не вошли в игру. В последние семь-восемь минут пошли ва-банк, у нас стали появляться моменты. Было много индивидуальный действий, «Куньлуню» удалось разбить нашу игру на отдельные части. У нас не было целостности, поэтому и такой результат.