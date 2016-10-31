"Луч-Энергия" 11 лет не может выиграть в этом городе

- Мы ожидали, что будет тяжелая игра, потому что «Луч-Энергия» - мощная высокорослая команда, проповедующая силовой футбол. На нас сказалась кубковая игра в Красноярске, где было потрачено много эмоций. Матч там продлился два часа, и нам элементарно не хватило времени на восстановление. Это было видно по молодым ребятам, которые, как правило, быстрее восстанавливаются, а сегодня ребята постарше за счет своего опыта выглядели даже свежее. Результат, учитывая турнирную ситуацию, не совсем удовлетворительный. Ребята старались, били, проявили характер, все хотели выиграть, но не хватило физических сил.