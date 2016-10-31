Путин предложил сажать на десять лет силовиков, которые "отжимают" бизнес

Законопроект поможет снизить число случаев, когда предприниматели по итогам расследования возбужденных дел хоть и не лишались свободы, но теряли бизнес, следует из пояснительной записки к законопроекту. «На практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. Такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, что нередко приводит к частичному или полному разрушению бизнеса», — говорится в документе.