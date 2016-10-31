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Раскрыт секрет бессмертия

31 октября 2016, 16:39
Продолжительность жизни можно увеличить на 60 %

Коллектив ученых после проведения новых исследований сумел найти ген, исключение которого из ДНК живых организмов может увеличить продолжительность жизни на 60 процентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на профильное издание Cell Metabolism.

При помощи деактивации в Saccharomyces cerevisiae гена LOS1 специалисты смогли определить, что жизнь биологических организмов можно дополнительно удлинить на 60 процентов. Ученым удалось получить 4 698 модифицированных дрожжей с новой структурой генетического кода.

По словам исследователей, на продолжительность жизни живых организмов оказывают воздействие 238 генов. В рамках своих наблюдений ученые руководствовались репликаторным периодом, то есть промежутком времени, когда материнская клетка по-прежнему сохраняет способность к делению.

Эксперты ожидают, что результаты этой сенсационной научной работы помогут установить главные генетические факторы, влияющие на продолжительность жизни биологических организмов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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