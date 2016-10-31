С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости

Также Минэкономразвития пришло к выводу, что надо учитывать и степень износа постройки. "Но скажу сразу, что при индивидуальной оценке этот параметр всегда использовался, - продолжает эксперт. - Например, когда гражданин или организация идут в суд оспаривать кадастровую стоимость своей собственности, то они заказывают индивидуальный расчет. В этом случае почти всегда учитывается износ конструктивных элементов, а также их влияние на конечную стоимость объекта. Но вот как это можно сделать при массовой оценке - непонятно".