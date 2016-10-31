"Спартак-Приморье" одержал первую победу на выезде

- Сегодня очень слабый процент реализации и трехочковых, и с игры. Плюс не хватило эмоций после хорошего матча с «Сахалином». Полностью проиграли стартовый отрезок, и эта разница так и сохранилась на протяжении всей игры. Выбыл МАКЕЕВ – пропала острота в атаке. Один ТОКАРЕВ не может весь матч тащить все нападение. Почему не получился камбэк? При равном счете промахнулся ПОМОГАЛОВ из-под кольца, а в ответной атаке сразу же пропустили. Этих двух очков и не хватило.