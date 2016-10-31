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"Спартак-Приморье" одержал первую победу на выезде

31 октября 2016, 22:16
Под трехочковыми Ключникова пал "Новосибирск"

Под трехочковыми Ключникова пал «Новосибирск», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

30 октября. Суперлига - Первый дивизион. Новосибирск, СК «Север». «Новосибирск» (Новосибирск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 73:81 (16:27, 21:19, 13:13, 23:22).

«Новосибирск»: Токарев - 21 очко, Лавников – 18, Курцевич – 12, Двалишвили - 9.

«Спартак-Приморье»: Ключников - 29 очков (7 подборов, 3 передачи), Ганькевич - 18, Кривошеев - 11 (11 подборов), Черныш (8)

Игру, по большому счету, сделали Федор КЛЮЧНИКОВ и Максим КРИВОШЕЕВ. Первый хорошо стрелял, второй - забивал и подбирал. Приморцы нанесли первое поражение «Новосибирску» в сезоне, после чего в турнире не осталось беспроигрышных команд.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»:

- Сегодня очень слабый процент реализации и трехочковых, и с игры. Плюс не хватило эмоций после хорошего матча с «Сахалином». Полностью проиграли стартовый отрезок, и эта разница так и сохранилась на протяжении всей игры. Выбыл МАКЕЕВ – пропала острота в атаке. Один ТОКАРЕВ не может весь матч тащить все нападение. Почему не получился камбэк? При равном счете промахнулся ПОМОГАЛОВ из-под кольца, а в ответной атаке сразу же пропустили. Этих двух очков и не хватило.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Весь матч ребята отдавали все силы, в каждом отдельном элементе боролись до конца. Может быть, нам где-то больше повезло, чем хозяевам площадки. «Новосибирск» - сильный соперник. Я не удивлен, что они сравняли счет в четвертом периоде. Хоть разница на табло и 8 очков, исход игры мог решить один мяч.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 7 ноября на домашней арене против «Урала».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК "Новосибирск"

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