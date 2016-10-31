Владивосток станет площадкой международных Google-чтений "Мастер и Маргарита. Я там был"

«Такие проекты необходимы, чтобы привлекать внимание к литературе, — отмечает доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Наталья Милянчук. — На самом деле, люди любят художественную литературу, но могут об этом забывать в своей повседневности. Но когда человек соприкасается с каким-то проникновенным, высокохудожественным текстом, таким, который по-настоящему волнует, он не может этого не заметить и понимает: «Я хочу это читать». Это очень важно, даже если потом повседневность вновь поглощает его. Интересен и сам формат Google-чтений. Конечно, нет ничего приятнее, чем держать в руках книгу, но реальность такова, что молодежь предпочитает электронные тексты, постоянно «гуглит» и, благодаря этому проекту, в виртуальном мире может повстречаться с Булгаковым».