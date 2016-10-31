Водитель полиции из Владивостока занимался вымогательством

Там подсудимый, не имея соответствующих законных оснований, потребовал от двух граждан Республики Вьетнам сесть в служебный автомобиль, после чего проехал с ними в район дома № 8 по ул. Киевская в г. Владивостоке, где потребовал выйти из машины и выложить из карманов все находящиеся при них ценности, чем явно вышел за пределы своих полномочий. Затем фигурант дела взял с капота автомашины денежные средства, принадлежащие указанным иностранным гражданам на общую сумму 27,5 тыс. руб.