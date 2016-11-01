Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке

Первый Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных работников привлек во Владивосток экспертов из 14 стран и 27 регионов России. Всего в форуме приняли участие более 550 человек, около 250 специалистов выступили с докладами. За два дня Саммита было проведено более 30 пленарных, дискуссионных заседаний, симпозиумов, круглых столов, семинаров и выездных заседаний. По его итогам было составлено несколько соглашений, которые будут приняты в ближайшее время, пишет Деловая газета "Золотой Рог".