Как муниципалитеты Приморья сводят концы с концами, превращаясь в должников

- С муниципальным уровнем управления в Приморском крае связан ряд проблем, которые находятся в рамках повестки ОНФ. Все они в той или иной степени касаются исполнения «майских указов». Это в первую очередь проблемы госзакупок, социальный блок и вопросы взаимодействия власти и общества. За последний год мы с коллегами и при помощи наших активистов на местах решали такие проблемы, как ненадлежащие условия работы летних детских лагерей, детсадов и школ – это Владивосток, Спасск-Дальний, Лазовский район, Партизанск. Есть вопросы с капитальным ремонтом и расселением аварийного жилья – это Лесозаводск, Шкотовский район, Надеждинский район. Аналогичны проблемы здравоохранения, в особенности в первичном – поликлиническом – звене, в той или иной степени вопросы есть по большинству территорий. В целом можно говорить о том, что проблем много, но они постепенно решаются, особенно когда мы «долбим» власти неоднократными обращениями и общественными предложениями с привлечением прокуратуры, антимонопольной службы и иных госорганов, - говорит Алексей ТИМЧЕНКО, руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального штаба ОНФ. Дырявый кошелек Спасска