Приморские депутаты сократили свои расходы в текущем году на 20 миллионов рублей

Противостояние фракций «Единой России» и КПРФ по этому вопросу осложнилось тем, что коммунисты, вторая по численности фракция, получили в шестом созыве крайне мало руководящих постов, точнее, всего один (Анатолий ДОЛГАЧЕВ стал зампредом комитета по социальной политике). Таким образом, при новой схеме, предложенной Чемерисом, на зарплату могут рассчитывать только два из восьми депутатов-коммунистов (Долгачев как зампред комитета и один депутат-списочник). Заметим, что в других фракциях, исходя из наличия руководящих постов (или малочисленности фракции), ситуация с зарплатами при использовании схемы Чемериса выглядит гораздо оптимистичнее.