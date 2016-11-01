В Приморье жительница предстанет перед судом за мошенничество 6,5 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по февраль 2014 года фигурантка дела предложила своей знакомой организовать управляющую компанию, оказывающую жителям г. Находки услуги по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах, с целью последующей совместной деятельности для извлечения прибыли. Не имея на это реальной возможности и намерения, злоумышленница, получив деньги от знакомой на сумму 1 млн 400 тыс. руб., дальнейшие действия по созданию такой компании не осуществляла.