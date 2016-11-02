"Луч-Энергия" получил право выступить в Кубке ФНЛ на Кипре

«Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» примут участие в шестом Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Команда из Владивостока побеждала в Кубке в феврале 2014 года под руководством нынешнего главного тренера хабаровчан Александра ГРИГОРЯНА.