Приморье завалили подозрительно дешевым молоком

«Руководителям этих территорий куда важнее налоги и рабочие места, чем проблемы качества, тем более если продукция подобного рода поставляется за пределы их региона, - говорит представитель одного из приморских производителей. – Вот выявил, к примеру, приморский Роспотребнадзор партию несоответствующей требованиям продукции, задокументировал все в соответствии с законодательством и отправил информацию в адрес своих коллег по месту производства. Местный Роспотребнадзор, как правило, на обращение реагирует, но к моменту появления контролеров на заводе вся продукция по странному стечению обстоятельств оказывается качественной. Бывает, конечно, выписываются и штрафы. Но это, как правило, «для отчетности». Сами посудите, что такое штраф, пускай даже в 200-300 тыс. рублей, для современного предприятия, которое выпускает по 100 тыс. упаковок молока в сутки? На каждом литре фальсификата зарабатывается от 15 до 20 рублей, а то и больше. В итоге штраф отбивается уже в первой половине рабочего дня. А наши «родные» магазины, если товарно-сопроводительные документы и срок годности в порядке, вообще никак за некачественную продукцию не в ответе».