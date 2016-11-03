Потеря мандатов оказалась роковой для компартии Приморья

По схожему сценарию развивались и события в Партизанске. Бывший председатель думы Владимир Хмелев избирался в нее по одномандатному округу, и по закону довыборы нового депутата пройдут только в 2017 году. В этой ситуации, номинально имея в думе 11 голосов из 20-ти, КПРФ могла бы сохранить контроль над представительным органом. Однако некоторые из тех, кто избирался в думу от «красных», успели поменять свои взгляды. Поэтому после 18 сентября ни одной из сторон не удалось взять верх – новый спикер избран не был, а обязанности председателя думы в настоящее время исполняет коммунист Геннадий НАГИБИН.