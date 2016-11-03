Транзит депутатов в Приморье закончился

При этом дополнительные выборы депутата Думы Владивостока по одномандатному округу, который до 27 октября представлял Вельгодский, проводиться уже не будут: до конца полномочий представительного органа осталось менее года. В свою очередь, представители «ЕР» Наталья ИЗОТОВА и ЛДПР Анна ХМЕЛЕВА, баллотировавшиеся в гордуму по партийным спискам, на днях получили освободившиеся мандаты Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ и Андрея АНДРЕЙЧЕНКО. Уже известно, что Изотова войдет в комитет по бюджету, налогам и финансам, а Хмелева – в комитет по социальной политике и делам ветеранов.