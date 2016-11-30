Новый крайизбирком сформирован в Приморье

Напомним, 23 ноября «свою» половину членов крайизбиркома выбрали депутаты Законодательного Собрания, отдавшие приоритет кандидатам с опытом работы в ИК ПК. С учетом назначенцев губернатора в новый состав главной в крае избирательной комиссии войдут восемь из 14 членов прежней комиссии с правом решающего голоса. Ожидается, что сегодня, 30 ноября, Центризбирком РФ официально рекомендует кандидатуру для избрания на должность председателя ИК ПК.