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Новый крайизбирком сформирован в Приморье

30 ноября 2016, 16:14
В обновленный состав комиссии вошли восемь человек из предыдущего
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Выборы

Формирование нового состава краевой избирательной комиссии завершилось в Приморье. Глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о назначении семерых человек в новый состав Избирательной комиссии Приморского края.

В число так называемых «защищенных» кандидатур, включаемых в ИК ПК в обязательном порядке, вошли нынешний председатель комиссии Татьяна ГЛАДКИХ (рекомендована ЦИК РФ) и экс-депутат Законодательного Собрания Павел АШИХМИН (рекомендован парламентской партией – КПРФ). Остальные пять мест по губернаторской квоте заняли директор департамента внутренней политики Приморья Александр ПЛОТНИКОВ, бывший вице-губернатор и сенатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, члены ИК ПК прежнего состава Наталья КАМАЕВА и Светлана МЕХ, а также политтехнолог Давыд ГУБАРЬ.

Напомним, 23 ноября «свою» половину членов крайизбиркома выбрали депутаты Законодательного Собрания, отдавшие приоритет кандидатам с опытом работы в ИК ПК. С учетом назначенцев губернатора в новый состав главной в крае избирательной комиссии войдут восемь из 14 членов прежней комиссии с правом решающего голоса. Ожидается, что сегодня, 30 ноября, Центризбирком РФ официально рекомендует кандидатуру для избрания на должность председателя ИК ПК.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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