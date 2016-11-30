"Руководство РАН понимает, что у нас специфические задачи"

О Большой Науке на прошедшей неделе в России говорилось много. Это связано с тем, что президент РФ Владимир ПУТИН провел Совет по науке и образованию, решения которого оказались, мягко говоря, весьма резонансными, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Но и до этого мероприятия в российской науке произошли не менее актуальные события. Так, недавно впервые после трехлетнего моратория состоялись выборы в Российскую академию наук. Активное участие в них приняли ученые, работающие по различным научным направлениям на Дальнем Востоке. Из 40 претендентов-дальневосточников прошли жесткий отбор и были избраны 16 человек: четыре - в действительные члены Российской академии наук и 12 - в члены-корреспонденты РАН. Всего же ряды академии пополнили 162 академика и 173 члена-корреспондента РАН. Какие научные направления представляют вновь избранные члены РАН, работающие в нашем регионе, как идет реструктуризация научных учреждений на Дальнем Востоке и что позволяет ученым с оптимизмом смотреть в будущее, деловая газета «Золотой Рог» обсуждала с председателем Дальневосточного отделения РАН, академиком Валентином СЕРГИЕНКО. - Валентин Иванович, выборы в РАН, пожалуй, самое значимое событие последнего времени. Их итоги - свидетельство признания научных достижений ученых, работающих в ДВО РАН? Представьте, пожалуйста, новых членов академии. - Действительно, благодаря прошедшим выборам численность членов академии, работающих в ДВО РАН, значительно возросла. Это, во-первых, означает то, что в ДВО РАН успешно работают ученые, обогатившие науки новыми знаниями, признанные мировым научным сообществом, а во-вторых, то, что авторитет отделения и перспективы его развития не безразличны академии наук. Руководство РАН понимает, что у Дальневосточного отделения есть новые специфические задачи, в том числе связанные с приоритетом развития Дальнего Востока России, появлением в этом регионе новых точек роста в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, сельского хозяйства и медицины. Дальний Восток все увереннее становится окном России в АТР. Именно поэтому руководство РАН сочло необходимым усиление ДВО РАН, и для этого были выделены дополнительные вакансии для нашего отделения по направлениям наук, непосредственно связанным с приоритетами развития Дальнего Востока. Но еще раз хочу подчеркнуть, что сам факт избрания того или иного ученого в состав академии - это признание его личных научных достижений, высокой значимости его личного вклада в развитие отечественной и мировой науки. И то, что вновь избранные члены академии представляют самые разные направления, тоже показатель нашей работы. Каждая кандидатура, причем не только из тех, что избраны, но и из тех, что были представлены для рассмотрения, имеет серьезные результаты. Зарождение жизни в математической модели По общей вакансии в действительные члены РАН избран директор Института прикладной математики (г. Владивосток) Михаил ГУЗЕВ. Михаил Александрович занимается моделированием, в том числе биологических и технологических процессов. В последние годы интересные работы им проведены совместно с академиком Юрием ЖУРАВЛЕВЫМ по проблемам зарождения жизни, биоразнообразия. Обоснованность биологических закономерностей зарождения жизни подтверждена строгостью математических моделей. Второе направление его деятельности связано с моделированием технологических процессов, например в авиастроении и судостроении. Именно математические модели обработки позволяют сократить время, необходимое для оптимизации сложнейших технологических процессов, увеличить производительность труда и повысить качество обрабатываемых деталей. Вообще, наши математики в рамках академии смотрятся очень хорошо. Это члены-корреспонденты РАН Владимир ДУБИНИН, Владимир СТЕПАНОВ, Сергей СМАГИН, Виктор БЫКОВСКИЙ, за каждым из них - сильная школа, подготовленные специалисты высшей квалификации по проблемам прикладной математики, информационным технологиям, защите информации, новым алгоритмам обработки больших массивов информации, связанных в том числе с компьютерной безопасностью и обороной страны. Действительным членом РАН избран Виктор Павлович КОЛОСОВ - директор Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (г. Благовещенск). Это один из крупнейших современных специалистов в области патологии дыхания в России и в мире. Виктор Павлович работает по проблемам, которые особо актуальны для Арктической зоны. Думаю, что сегодня в связи с активизацией процессов освоения Арктики он оказался на острие медицинского направления, посвященного жизнедеятельности в условиях Севера. Это и специфические заболевания, и экстремальное воздействие низких температур, ветровых нагрузок, которые осложняют процессы дыхания. Он занимается фундаментальными проблемами физиологии человека, глубоко исследуя процессы, происходящие в организме человека, и прикладными задачами, связанными с защитой от экстремальных воздействий, в том числе для военнослужащих, работников различных отраслей. В Благовещенске существует серьезная и признанная школа пульмонологов, действует хорошая клиническая база. Инструменты для океанолога По специальности «океанология» действительным членом РАН избран Григорий ДОЛГИХ, заведующий отделом акустики океана Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН (г. Владивосток). Он представляет, так сказать, экспериментальную часть океанологической науки. Григорий Иванович занимается созданием аппаратурных комплексов для фиксации процессов, происходящих как в глубоких слоях океана, так и в верхних слоях земной коры. Именно он первым в стране создал лазерный деформограф - высокоточный инструмент для фиксации движений земной коры. Один из наиболее мощных инструментов располагается на Морской экспериментальной станции ТОИ ДВО РАН в Хасанском районе, меньшего размера размещались на Сахалине, Камчатке, Урале. Его инструменты позволяют фиксировать землетрясения фактически по всей зоне Тихого океана, зарождение и прохождение волн цунами, нагонных волн, повышающих уровень Мирового океана за счет ветровых нагрузок. Его отдел участвует в решении прикладных задач, связанных с мониторингом акваторий прилегающих дальневосточных морей и сейсмологической обстановки на Дальнем Востоке. Кроме того, он - руководитель геофизического кластера в ДВФУ, активно работает со студентами, магистрантами. Признание Валентины СИНЕГОВСКОЙ связано с успехами дальневосточных ученых в области соевого семеноводства. Валентина Тимофеевна возглавляет Всероссийский научно-исследовательский институт сои (г. Благовещенск). Здесь добились значимых результатов, благодаря которым урожайность сои по Амурской области составляет 25 центнеров с гектара и выше, а в отдельных хозяйствах - под 40 центнеров. В институте проводят большую селекционную работу, тестируют семена, полученные из разных регионов, применительно к условиям Дальнего Востока и дают рекомендации по оптимальному составу семенного фонда, а также обеспечивают хозяйства оригинальными семенами. Сорбенты и нанопокрытия - В понимании большинства академики - люди убеленные сединами. Между тем в числе вновь избранных членов-корреспондентов на этот раз есть по академическим меркам просто молодежь… - Действительно, молодежи стало значительно больше. Если академикам в среднем под 70 лет, то некоторым вновь избранным членам-корреспондентам - чуть больше 40 лет. Это реально наше будущее, и многие перспективы связаны с их работой. Например, два химика - Светлана БРАТСКАЯ и Сергей ГНЕДЕНКОВ - это лидеры своих научных направлений в Институте химии ДВО РАН (г. Владивосток). Светлана - личность для ДВО вообще легендарная, она в свое время экстерном с отличием окончила ДВГУ, уже через полтора года защитила кандидатскую диссертацию, затем - докторскую, в прошлом году была избрана профессором РАН. Сегодня она заведует лабораторией сорбционных процессов, занимается фундаментальными проблемами коллоидной химии и теоретическими основами создания функциональных материалов различного назначения - сорбентов, сенсоров, материалов для квантовой оптики и т.п. Сергей Гнеденков - руководитель известной в стране и мире школы по плазменно-электролитическим покрытиям, уже широко применяемым в судостроении и пробивающим себе дорогу в медицину, авиастроение. Он автор большого числа оригинальных научных статей, монографий, патентов, лауреат Премии Правительства в области науки и техники. Одним словом, выдающийся ученый и организатор науки. Хотел бы отметить избрание членом-корреспондентом РАН Алексея КЛЫКОВА, председателя Дальневосточного регионального аграрного научного центра (Уссурийский район, п. Тимирязевский), продолжателя дела академика Анатолия Климентьевича ЧАЙКИ, недавно ушедшего от нас. На этом молодом, но уже признанном научной общественностью ученом сейчас лежит колоссальная ответственность за развитие сельхознаправления российской науки здесь, на Дальнем Востоке. Убежден, что он хорошо представляет себе пути использования результатов фундаментальных исследований в решении проблем сельского хозяйства. Другая наука - Валентин Иванович, насколько состоялась интеграция сельскохозяйственных и медицинских научных учреждений в большую академию? - Сказать, что она завершена, пока не могу, но процесс идет, и, на мой взгляд, вполне успешно. Однако если процесс интеграции институтов медицинского профиля происходит более-менее поступательно, то совершенно очевидно, что сельскохозяйственная наука в том виде, как она была, и в существующем объеме влиться естественным путем в ДВО не сможет. Причина - в специфичности сельскохозяйственной науки, в сложившихся в стране традициях ее развития. Я имею в виду ее ярко выраженную прикладную направленность, потому что она плохо вкладывается в ложе классической, фундаментальной науки. Институты этого профиля нужно трансформировать, необходимо усилить фундаментальность проводимых коллективами институтов работ, привлечь к решению фундаментальных проблем сельского хозяйства специалистов из других институтов: биологов, биотехнологов, генетиков, химиков, физиков, математиков. Это, безусловно, поднимет уровень научных работ до среднеакадемического, выведет селекционную работу на новый уровень, что позволит вводить в оборот новые высокопродуктивные сорта сои, картофеля, зерновых и овощных культур не за 10-15 лет, как это происходит сегодня, а за пять-шесть, что мы наблюдаем в передовых странах. По картофелеводству сегодня примерно на таком уровне ведутся работы в Камчатском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (директор - Нина РЯХОВСКАЯ). В результате они получают чистый семенной материал, показывающий урожайность до 400 ц с гектара. Они передали семена в сельскохозяйственную фирму, которая на полях получает до 360 центров. Я видел эти поля, прямо скажем, впечатляет. Два таких предприятия обеспечивают на 30-40% потребность Камчатки своим картофелем. Кстати говоря, этот институт находится под научно-методическим руководством центра, который возглавляет Алексей Клыков. Сегодня селекционная работа в целом должна быть другой, но наши научные учреждения пока в самом начале пути. Избранному членом-корреспондентом РАН директору Ботанического сада-института ДВО РАН (г. Владивосток) Павлу КРЕСТОВУ за несколько лет удалось вывести это научное учреждение на новый уровень. Павел Витальевич - человек нестандартный, не всегда удобный и покладистый, но его научные достижения, безусловно, интересны и значимы. Наверное, именно таким и должен быть современный ученый - высокообразованным, интеллигентным, энергичным и напористым. Его исследования в области механизмов генетических адаптаций флоры Дальнего Востока к изменениям окружающей среды широко известны в мире и признаны специалистами. Результаты имеют не только большое научное значение, но и открывают возможность решения ряда важных практических задач. Не сомневаюсь, что после завершения обработки всех полученных материалов появятся научно обоснованные рекомендации по проблемам восстановления лесов, вопросам озеленения дальневосточных городов, а работы по созданию гербария, которые ведут сегодня сотрудники сада-института, позволят сделать своего рода ботаническую летопись для всего региона. Павел Крестов является инициатором создания и главным редактором международного журнала «Растения Азии», который выходит в Республике Корея, в нем публикуются труды японских, китайских, корейских, вьетнамских и, конечно же, российских биологов. - Впервые от ДВО РАН избран специалист в области международных отношений? - Абсолютно заслуженно и справедливо членом-корреспондентом РАН по Отделению глобальных проблем и международных отношений избран Виктор ЛАРИН, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (г. Владивосток). Думаю, что те решения, которые когда-то были записаны в протоколах Совета безопасности, что здесь должна появиться серьезная наука в части международных отношений, будут все-таки воплощены в жизнь. Виктор Лаврентьевич создал в институте небольшой отдел, который занимается проблемами международных отношений. Когда-нибудь, может быть лет через пять, на базе этого отдела у нас все-таки появится институт, который будет заниматься фундаментальными проблемами международных отношений в зоне АТР и формированием научно обоснованных предложений по повышению роли России в этом важном и быстро развивающемся регионе мира. В одной упряжке… - Валентин Иванович, не могу не задать вопрос о скандале в океанариуме, связанном с гибелью животных. Не является ли он внешним проявлением непростых внутренних процессов, происходящих в Национальном научном центре морской биологии, в который входит и океанариум? - Не берусь комментировать события в океанариуме, думаю, следствие во всем разберется, и общественность получит ответы на острые вопросы, тем более что они, по большому счету, не имеют никакого отношения к науке. Но есть обстоятельства, которые действительно существенно осложняют научно-исследовательскую работу. На мой взгляд, они заключаются в самом объединении в рамках центра трех совершенно различных учреждений. В состав центра вошли Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН, и пока формы их взаимодействия в рамках центра не отработаны. Между тем у них совершенно разные задачи: Институт биологии моря - это проведение фундаментальных исследований, океанариум - это по большей части туризм, просветительская работа и бизнес, а заповедник - прежде всего охрана окружающей среды. В произошедшем объединении, безусловно, есть свои плюсы и минусы, но факт остается фактом: объединение колоссально усложнило структуру научного учреждения, которое создавалось именно для ускоренного развития фундаментальной научной мысли. Время покажет, был ли этот шаг оправдан. Пока же академическое учреждение напрямую втянуто в криминальные разборки, что, безусловно, негативно сказывается на имидже академического учреждения и ученых. Но раз исследовательские центры все-таки созданы, то сегодня стоит задача большой сложности: отработать механизмы взаимодействия, чтобы у каждого учреждения, вошедшего в их состав, сохранились возможности выполнять свои функции. Трибуна для академика - И все-таки что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее? - Не устаю повторять, что если в 1970-80-е годы 90-95% молодежи, которая к нам приходила, были выпускники центральных вузов, то сегодня 97% - это выпускники местных вузов. Система подготовки высококвалифицированных кадров в регионе начала работать. Прошедшие выборы в Российскую академию тоже большой успех Дальневосточного отделения: все ученые - наши, здешние, нет ни одного человека, который был бы из Москвы избран для Дальнего Востока, как не раз случалось раньше. Мы укрепили академию наук, высшую школу: членами-корреспондентами избраны и. о. ректора Дальневосточного государственного медицинского университета Константин ЖМЕРЕНЕЦКИЙ (г. Хабаровск), зав. кафедрой факультета хирургии, урологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Кирилл СТЕГНИЙ (г. Владивосток). В РАН пришла новая генерация ученых, которые делают сегодня большую науку. Это другие люди, воспитанные в новой информационной среде, более приспособленные к работе в современных условиях, одним словом, это - другое поколение. И то, что они признаны и избраны большим академическим сообществом (более полутора тысяч человек голосовали на последнем этапе за них, посчитав их научные результаты весомыми), дает надежду на перспективы дальнейшего развития. Кроме того, очень надеюсь, что скоро в нашем здании по улице Светланской, 50 состоится открытие Дома ученых, где обязательно возродим работу академического лектория, выставки, музыкального салона, вернем профессорский клуб. Члены академии должны стать более публичными людьми. Благо среди членов академии есть блестящие ораторы, а трибуна будет! Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.