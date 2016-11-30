Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга

«Мы никогда не скрывали, что в наших планах - строительство глобальной федеральной компании в сфере ЖКХ. Исходя из этих планов, начало работы во Владивостоке является продуманным и закономерным шагом, который мы в данный момент и осуществляем. Мы очень хорошо отработали реализацию корпоративных принципов и бизнес-процессов нашего холдинга в покупаемых компаниях и уверены, что наш приход в Приморский край поможет жителям Владивостока получить принципиально новые по качеству услуги в сфере ЖКХ. Также хочу отметить, что в 2017 году мы планируем выйти и в некоторые другие регионы России и сейчас активно работаем над этим, а фактическую работу во Владивостоке мы начнем не позднее февраля-марта 2017 года», - сказал председатель совета директоров ПАО «ГИТ» Грант АГАСЬЯН.