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Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга

30 ноября 2016, 09:21
Управленцы из Северной столицы уже купили одну из крупнейших УК города
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ЖКХ

Управленцы из Северной столицы уже купили одну из крупнейших УК города

ПАО «Городские Инновационные Технологии», крупнейшая частная петербургская управляющая компания объявило о приобретении одной из ведущих управляющих компаний города Владивостока. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в феврале-марте 2017 года компания планирует начать свою работу в Приморском крае на базе приобретаемой компании, в ведомости которой находится порядка 500 тыс. квадратных метров жилого фонда краевой столицы.

По данным участников рынка, речь идет о УК «Эгершельд».

Представители ПАО «ГИТ» также отмечают, что параллельно ведутся переговоры с другими управляющими компаниями Приморского края. В планах компании в течение 2017 года получить в Приморском крае более 1,5 млн метров жилья в управление.

«Мы никогда не скрывали, что в наших планах - строительство глобальной федеральной компании в сфере ЖКХ. Исходя из этих планов, начало работы во Владивостоке является продуманным и закономерным шагом, который мы в данный момент и осуществляем. Мы очень хорошо отработали реализацию корпоративных принципов и бизнес-процессов нашего холдинга в покупаемых компаниях и уверены, что наш приход в Приморский край поможет жителям Владивостока получить принципиально новые по качеству услуги в сфере ЖКХ. Также хочу отметить, что в 2017 году мы планируем выйти и в некоторые другие регионы России и сейчас активно работаем над этим, а фактическую работу во Владивостоке мы начнем не позднее февраля-марта 2017 года», - сказал председатель совета директоров ПАО «ГИТ» Грант АГАСЬЯН.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Городские Инновационные Технологии» является головной компанией одноименного холдинга. На сегодняшний день ПАО «ГИТ» является первой российской компанией, работающей в сфере ЖКХ, которая организовала IPO и вышла в 2015 году на Московскую биржу. Холдинг является одной из крупнейших частных российских компаний, работающих в сфере ЖКХ и объединяет крупнейшие управляющие компании, оказывающие полный спектр услуг в сфере управления жилой и коммерческой недвижимостью, а также строительные, сервисные и производственные компании. Только в рамках заключенных госконтрактов по управлению государственными объектами недвижимости на 2016 год портфель холдинга превышает 150 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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