zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье создадут Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты

30 ноября 2016, 09:40
Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии будет создан в Приморье

Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии будет создан в Приморье. Он объединит усилия ученых Биолого-почвенного института, Уссурийского заповедника и Горнотаежной станции Российской академии наук в решении вопросов исследования и сохранения уникальной флоры и фауны. По словам директора Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН, академика Юрия ЖУРАВЛЕВА, федеральные ведомства - президиум РАН, Федеральное агентство научных организаций и правительство РФ - уже дали свои разрешения на создание центра. Новая научная организация появится в Приморье в начале 2017 года. Основная цель создания такого Центра - объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области морской биологии для создания синергетического эффекта и принципиально новых возможностей при решении фундаментальных и прикладных задач, связанных с изучением и сохранением уникального биологического разнообразия. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Наука#КБ Наука#Наука и образование#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56