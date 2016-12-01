Главный "пенсионер" Приморья ушел на пенсию

После выборов в краевой парламент в Приморье продолжилась тенденция к обновлению руководства ведущих партий региона. На этот раз ротация кадров коснулась «Российской партии пенсионеров за справедливость», которая стала главным открытием прошедшей избирательной кампании. В середине ноября занимавший пост руководителя краевого отделения РППС Михаил ЖУРАВСКИЙ покинул эту должность - по официальной версии, сделал он это по собственному желанию. Хотя еще весной этого года предполагалось, что Михаил Журавский, уже имеющий опыт депутатской работы, возглавит список приморских «пенсионеров» на выборах в Законодательное Собрание. Однако позднее контроль над региональным отделением партии перехватили политтехнологи, работающие на администрацию Приморья. Журавского в итоговом варианте списка кандидатов РПСС вообще не оказалось - под №1 в нем значилась юрист Юлия ТОЛМАЧЕВА, которая в итоге и получила единственный депутатский мандат, доставшийся «пенсионерам» по списку. В настоящее время, согласно уставу РППС, обязанности руководителя отделения «партии пенсионеров» в Приморье исполняет заместитель председателя, 29-летний Иван ТРУТНЕВ. Определенного срока избрания нового главы отделения не установлено, к тому же кандидатура на этот пост сначала должна быть рекомендована центральными органами партии. Добавим, что именно Иван Трутнев, по информации деловой газеты «Золотой Рог», должен был быть номинирован от партии в состав Избирательной комиссии Приморского края как защищенная кандидатура. Однако в последний момент РППС подала документы на политтехнолога Наталью КОЛОДЗЕВУ, известную своей работой совсем на другие партии. При этом люди, работавшие в предвыборном штабе «пенсионеров» на выборах в ЗС, в списке кандидатов в крайизбирком все же оказались, но не получили поддержки со стороны депутатского корпуса. Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.