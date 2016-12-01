Губернатор Приморья первым встал на защиту липы

Сейчас данное обращение уже подписали Губернаторы Приморского и Хабаровского краёв, а также Амурской области. После того, как обращение будет подписано главой Еврейской автономной области, его направят в Министерство природных ресурсов РФ, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.