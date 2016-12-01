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Губернатор Приморья первым встал на защиту липы

1 декабря 2016, 17:15
Дальневосточные власти обратились в Министерство природных ресурсов России

Дальневосточные власти обратились в Министерство природных ресурсов России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Губернаторы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей обратились в Министерство природных ресурсов России о запрете вырубки липы.

Как рассказал вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского четыре дальневосточных субъекта предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень Рослесхоза пород деревьев, запрещённых к вырубке.

«Мы предложили включить амурскую, маньчжурскую и липу Таке в перечень видов и пород деревьев, заготовка древесины которых не допускается», – сообщил он.

Евгений Вишняков добавил, что исключение составляют санитарные вырубки.

Сейчас данное обращение уже подписали Губернаторы Приморского и Хабаровского краёв, а также Амурской области. После того, как обращение будет подписано главой Еврейской автономной области, его направят в Министерство природных ресурсов РФ, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Напомним, в октябре текущего года губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009-2018 годы».

Согласно документу, расширены так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.

Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно инициировал вопрос по запрету заготовки древесины липы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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