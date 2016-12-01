В Приморье коммунисты Партизанска запланировали свою "революцию 17-го года"

Представители КПРФ, составляющие большинство в думе Партизанска, намерены удалить в отставку главу города Александра ЗРАЖЕВСКОГО. Сделать это предполагается досрочно, не дожидаясь повторного признания работы мэра неудовлетворительной, и без особой оглядки на мнение губернатора Приморья. Последние полгода стороны конфликта с переменным успехом ведут борьбу за голоса колеблющихся депутатов в думе ПГО, которая особенно обострилась после сентябрьских выборов. Хроники партизанской войны Местное отделение КПРФ в этом году обращается к главе ПГО с требованием отставки уже второй раз: в начале года коммунисты выразили мэру недоверие за ситуацию с МУП «Городское хозяйство», которое критикуют за плохое состояние дорог в городе и провальную работу по уборке снега. По закону, стопроцентным основанием для отставки главы является неудовлетворительная оценка его деятельности за истекший год, дважды выставленная депутатским корпусом. Один «неуд»: у Александра Зражевского уже есть в мае 2016 года депутаты поставили ему «двойку» сразу по девяти позициям, однако не стали настаивать на немедленном уходе главы и его команды. В свою очередь, Зражевский пытался опротестовать неудовлетворительную оценку своей работы в суде, но безуспешно. По мере приближения выборов в Госдуму и Законодательное Собрание риторика коммунистов Партизанска становилась все жестче. Сами итоги выборов, на которых КПРФ показала хороший результат в ПГО, воодушевили «красных» еще больше: они стали открыто требовать отставки Зражевского, ставя ему в вину не только развал городского хозяйства, но и использование административного ресурса в пользу кандидатов от «Единой России». Напомним, что на выборах-2016 Партизанск входил в избирательный округ №64, где депутатом Госдумы избрали секретаря городского отделения «ЕР» Викторию НИКОЛАЕВУ. Поскольку федеральным законом №131, регулирующим нюансы местного самоуправления, предусмотрен порядок удаления главы муниципалитета в отставку вне зависимости от количества «неудов» за его работу, фракция КПРФ в гордуме решила воспользоваться такой возможностью. Для начала процедуры «импичмента» необходимо, чтобы не менее трети местных депутатов обратились с соответствующим предложением к председателю думы. Председатель думы направляет обращение с указанием причин для отставки губернатору, который должен высказать свое мнение по данному вопросу. При этом позиция главы региона не является определяющей - решение об отстранении главы от должности депутаты могут принять двумя третями голосов. В свою очередь, мэр может оспорить свою отставку в судебном порядке. - Депутаты изучают вопрос, готовят обращение. Они доведут эту работу до конца, - обещает бывший председатель думы ПГО, секретарь местного отделения КПРФ в Партизанске Владимир ХМЕЛЕВ. По его словам, предпринять попытку снять главу решено в начале 2017 года, поскольку сейчас приоритетом является утверждение городского бюджета. В аргументации причин для снятия мэра планируется сделать упор на неисполнение им полномочий, возложенных на органы местного самоуправления федеральным законодательством. Коммунисты ставят на бизнес Сейчас у КПРФ в гордуме Партизанска девять «твердых» голосов из 20. Необходимые для отставки Зражевского голоса коммунисты планируют добрать за счет предпринимателей, недовольных политикой нынешнего главы, в том числе единороссов. Ранее представители «партии большинства», которая в думе ПГО является фракцией меньшинства, уже демонстрировали отсутствие единства: например, двое представителей «ЕР» не стали бойкотировать майское заседание думы, где выставлялся «неуд» Александру Зражевскому, хотя остальная фракция сослалась на недомогание или командировки. Нынешний глава Партизанска Александр Зражевский родился в 1970 году в ГДР в семье военнослужащего. Имеет два высших образования по военным специальностям, до 2010 года проходил службу в Вооруженных силах РФ. Полковник запаса. Награжден орденом Мужества, медалями Министерства обороны. В 2010-2014 годах возглавлял Новицкое сельское поселение Партизанского района. В марте 2014 года Зражевский стал одним из последних муниципальных глав в Приморье, избранных прямым всенародным голосованием. Интересно, что после провальных для «Единой России» выборов в думу городского округа провластный кандидат баллотировался на пост главы как самовыдвиженец, но при негласной поддержке «ЕР». За кандидатуру Александра Зражевского отдали голоса 57,16% избирателей, второе место занял коммунист Владимир ВИЛЬЧИНСКИЙ с 37,5% голосов. Глава идет в контратаку Впрочем, не бездействует и противоположный лагерь, пытающийся расколоть фракцию КПРФ в думе Партизанска. Недавно коммунисты исключили из партии своего коллегу-депутата Владимира Вильчинского с формулировкой «за антипартийную деятельность». Для понимания сути произошедшего необходимо напомнить, что на выборах 2014 года коммунисты выдвигали Вильчинского на должность главы Партизанска, а в думе он возглавляет одну из постоянных комиссий. В то же время депутатский мандат Вильчинский сохранит, поскольку был избран в думу ПГО по одномандатному округу. А значит, влияние «красных» в муниципальной думе снизится. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», после перехода спикера Владимира Хмелева на работу в Законодательное Собрание вопрос о выборах нового председателя думы ПГО повис в воздухе. В сентябре и октябре депутаты предпринимали несколько попыток решить этот вопрос, однако ни одна из сторон не смогла взять верх: в последнем случае, 26 октября, коммунисты покинули зал перед рассмотрением вопроса о спикере, лишив заседание кворума. И.о. председателя по-прежнему остается представитель КПРФ Геннадий НАГИБИН, а среди возможных кандидатов на пост спикера из противоположного лагеря называется представитель «ЕР» Любовь КОВАЛЬ. Не исключено, что попытка сменить председателя повторится на ближайших заседаниях думы, если кто-либо из колеблющихся депутатов КПРФ или «ЕР» изменит свое мнение: для избрания спикера, согласно регламенту, необходимы голоса простого большинства присутствующих депутатов. Добавим, что в других регионах России есть немало случаев, когда противостояние глав и муниципальных депутатов заканчивалось победой последних. Не дожидаясь второго «неуда», принудительно уволены были главы городов и районов Иркутской, Нижегородской, Тульской и Кировской областей. Что касается Приморья, то наиболее громкую попытку создать прецедент в марте 2012 года сделали депутаты думы Дальнегорска. Пользуясь неразберихой после смены губернатора, группа депутатов во главе с Александром ТЕРЕБИЛОВЫМ попыталась сместить с должности главы ДГО Григория КРУТИКОВА и избрать на этот пост Теребилова. Через несколько дней оба решения были отменены судом, а тогдашнему куратору внутренней политики Приморья вице-губернатору Ивану МОСТОВИЧУ удалось «разрулить» ситуацию. Крутиков согласился добровольно уйти в отставку, а конфликтовавшая с ним гордума самораспустилась. Следующий созыв дальнегорских депутатов, избранный в декабре 2012 года, вернул прямые выборы мэра. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.