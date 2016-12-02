Примсоцбанк приглашает на круглый стол руководителей и финансовых директоров компаний

«Общаясь каждый день с Клиентами, мы понимаем все сложности, с которыми они сталкиваются в попытках адаптироваться к требованиям Банков по исполнению 115-ФЗ, именно поэтому мы решили провести данный круглый стол. Сегодня, требования распространяются одинаково на все банки РФ, однако далеко не каждый Банк пытается достичь понимания с Клиентами и помочь приспособиться к реалиям, - рассказывает Самокиш Ирина, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк. - Примсоцбанк готов поделиться с представителями малого и среднего бизнеса знаниями и практическими советами со всеми Клиентами, даже если они являются Клиентами других Банков. Помимо рекомендаций по работе и взаимодействию с Банком, в рамках исполнения нами требований 115-ФЗ, мы расскажем о новых возможностях финансирования бизнеса, в том числе по программам с господдержкой и при участии Гарантийного Фонда Приморского края».