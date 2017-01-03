У берегов Приморья чуть не рвануло

Инцидент с участием самолета ВВС Южной Кореи Lockheed P-3CK произошел в Японском море, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пролетая над его акваторией, самолет по ошибке сбросил в море противокорабельные ракеты, торпеду и глубинные мины, сообщает местная пресса.