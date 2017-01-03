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У берегов Приморья чуть не рвануло

3 января 2017, 16:21
Самолет южнокорейских ВМС по ошибке сбросил в Японское море ракеты и мины

Инцидент с участием самолета ВВС Южной Кореи Lockheed P-3CK произошел в Японском море, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пролетая над его акваторией, самолет по ошибке сбросил в море противокорабельные ракеты, торпеду и глубинные мины, сообщает местная пресса.

По информации ТАСС, один из членов экипажа самолета нажал на переключатель экстренного сброса вооружений.

Боеприпасы упали в 30 километрах от береговой линии, уточняется в сообщении. В зоне потенциального поражения находилась рыболовецкая шхуна, оно не пострадало.

Извлекать ракеты из воды будут минный тральщик и спасательное судно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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