Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись

Напомним, что в начале декабря 2016 года компания «Версат», которую связывают с депутатом Думы Владивостока Дмитрием СУЛЕЕВЫМ, приступила к реализации вынашиваемого более 10 лет плана – строительству магазина в сквере на ул. Бестужева. Причем, сделано было это под покровом ночи – на участке спилили деревья, а территорию огородили забором. Местные жители и другие неравнодушные жители города выступили резко против. Подробности скандала в материале деловой газете «Золотой Рог» «Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра».